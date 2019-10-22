Иркутск и пригороды парализовал выпавший ночью снег

Зима, как всегда, пришла неожиданно. Иркутск и пригороды сегодня буквально парализовал выпавший ночью снег. На дорогах мгновенно появился гололед. Даже автомобили на зимней резине буксовали. В поселке Березовом утром столкнулись сразу 11 машин. На место выехали аварийные комиссары и сотрудники ГИБДД. А на Александровском тракте пассажирам пришлось толкать автобус в горку. Люди помогали водителю справиться со снежным накатом. Областной центр рано утром встал в восьмибалльных пробках. На улицах города с ночи работали 45 снегоуборочных машин. Утром на уборку тротуаров вышли дворники.

Андрей ПОНОМАРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУП «ИРКУТСКОАВТОДОР»: Мы были готовы действительно. И хорошо отработали. На проезжей части у нас накатов, как такового гололеда не было. Да, была кашица, но это во время снега допустимо. С окончанием осадков выходит техника, которая убирает всю грязь.

А жители соседнего Шелехова с утра не могли отправиться на работу в Иркутск. Маршрутчики просто отказывались ехать. Култукский тракт в сторону областного центра стоял в пробке. На дороге также были гололед и снежная каша. Многотонные фуры просто не могли подняться на перевал. В итоге шелеховчане отправились на вокзал. Но утренняя электричка опаздывала на полтора часа. Уехать удалось только на десятичасовой. На работу люди приехали уже к 11 утра.