Иркутск готовится отметить свой день рождения

358-я годовщина со дня основания областного центра пройдет 1 июня. Сейчас идет оформление к празднованию Дня города, тематика в этом году посвящена Году театра. На улицах появляются красочные афиши и растяжки. 1 июня мероприятия начнутся с самого утра. Традиционно состоится костюмированное шествие, заявки на участие подали уже 65 команд. Хедлайнером вечерней программы станет российская исполнительница Татьяна Овсиенко, она выступит на площадке у памятника Александру III в 18.00. А в 19.00 основную программу на площади графа Сперанского откроет джазмен Игорь Бутман, продолжит концерт группа «Чайф». В завершении иркутяне смогут увидеть красочный салют на нижней набережной. План мероприятий обсудили на совещании в администрации города, под руководством мэра Дмитрия Бердникова.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Наша задача — провести все на должном уровне, на достойном уровне, чтобы каждый житель смог найти для себя интересное мероприятие, хорошо провести время, отдохнуть, чтобы это было действительно в хорошем смысле памятным событием.

Праздничные мероприятия будут проходить в Иркутске три дня. С 31 мая по 2 июня горожан ждут разные площадки и интересные локации. Так как День города выпадает на 1 июня, остров Юность превратится в остров детства, там состоятся основные праздники для детей.