Иркутск готовится к празднику Крещение Господне

Иркутяне готовятся встречать один из главных христианских праздников. В Крещение Господне люди окунаются в воду, чтобы очиститься от грехов и начать год с новой страницы. В областном центре иордань возводят на заливе Якоби.

Уже в воскресенье залив Якоби превратится в большой иорданный комплекс. Сейчас скульпторы, прихожане храмов и просто неравнодушные иркутяне работают над его созданием. 4 купели, ледяные фигуры ангелов, кресты, городок и лабиринты возводят на акватории Ангары. Все для того, чтобы верующие смогли в святой день окунуться в воду и с комфортом провести время.

Роспотребнадзор взял пробы воды в купелях, она полностью соответствуют санитарным нормам, поэтому купание разрешено. А вот набирать питьевую освященную воду необходимо в храмах. 19 января на Якоби разместят дополнительную парковку, палатки для того, чтобы согреться после купания, также будут наливать бесплатный горячий чай — все для удобства горожан. Сегодня готовность площадки для проведения праздника проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУСТКА: Это не просто иордань, это целый комплекс, который традиционно наши коллеги здесь готовят. Это официальная площадка для купаний крещенских. Сегодня можно сказать, что мы практически уже готовы принимать наших жителей, дело за малым. Дело остается только за тем, чтобы освятить, но это будет уже в сам праздник Крещения.

Большой упор делают на безопасность. По этому поводу в администрации Иркутска провели оперативный штаб. На совещании обсудили, сколько человек будут следить за порядком на мероприятии. Во время крестного хода проезд по улице Якоби закроют, регулировать движение будут сотрудники ДПС. По традиции на дежурство в этот день выйдут медики, личный состав усилит полиция, МЧС, МКУ «Безопасный город».

Андрей МЕДВЕДЕВ, ДИРЕКТОР МКУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» г. ИРКУСКА: В темное время суток для дополнительного освещения будут установлены две световые башни возле купелей. Весь личный состав к проведению праздника готов, все сотрудники будут переведены на усиленный вариант службы.

Иордань на Якоби — единственное разрешенное место для купания. А вот небезопасны вода и дно на берегу Ангары в районе улицы Полярной, на побережье Иркута в поселке Горького, акватория реки Ушаковки. Их в день праздника будут патрулировать, также специалисты МКУ выставят запрещающие знаки. Во время проведения штаба мэр дал поручения всем ответственным службам провести мероприятия на высоком уровне.

В ночь с 18 на 19 января купание запрещено, отмечает настоятель храма Александра Невского протоиерей Марк. Праздничное мероприятие начнется с крестного хода от храма до иордани. Освящение купели проведут в 10 часов утра, она будет работать до полуночи. В ночь на 20 января купели засыплют снегом.

ПРОТОИЕРЕЙ МАРК, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО г. ИРКУТСКА: Только после литургии начинаются все остальные действия. Пост заканчивается, праздники все празднуются после литургии, не в 12.00. 18-го освящается вода в храмах также после литургии. 19-го нужно идти крестным ходом на водные источники. с 18-го на 19-го купаться не будет никто.

18 и 19 января в иркутских храмах, церквях, часовнях и приходах пройдут вечерние и утренние литургии. Там же горожане могут набрать освященной воды.