Иркутск готовится к отопительному сезону

Тепло в дома иркутян придет точно в срок. Меньше месяца остается до начала отопительного сезона в областном центре. Котельные — а их в городе более 30 — почти все приведены в штатную готовность. Управляющие компании, жилищно-коммунальные системы и хозяйства в округах Иркутска проверяют оборудование, теплоузлы. В этом году на подготовку к холодному сезону в городе направили около 2 миллиардов рублей: на ремонт теплосетей и теплоузлов, закупку топлива, приведение в соответствие всех необходимых систем. Об этом на заседании городского штаба специалисты администрации и сетевых предприятий доложили мэру Иркутска Дмитрию Бердникову. В свою очередь, глава города отметил: все ремонтные работы в муниципалитете синхронизируются с сетевиками, что позволяет слаженно вести подготовку к осенне-зимнему периоду.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: У нас с вами осталось меньше месяца для того, чтобы закончить все запланированные ремонты, обеспечить все необходимые запасы топлива на зиму. Нам необходимо проконтролировать готовность жилищного фонда, подготовить наши социальные объекты. Все работы выполняются по графику, никаких острых вопросов не возникает.

На особом контроле теплосети и котельная в микрорайоне Зеленом, которые были переданы в муниципальную собственность от Министерства обороны России. Сейчас специалисты там монтируют оборудование. К новому отопительному сезону отремонтируют более 12 километров сетей — это самые аварийные участки. Проводят замену 4 котлов, устанавливают 2 бака-аккумулятора для бесперебойной работы. Запустить тепло в дома иркутян в этом году планируют с 15 сентября.