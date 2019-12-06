Иркутск готовится к Новому году

Новый год приближается, а значит, скоро зажжется главная елка Иркутска. Это произойдет 21 декабря в сквере Кирова в 17.00. Ледовый городок, резиденция Деда Мороза, активности для детей и взрослых — план мероприятий на каникулы насыщенный. Все службы города в готовности, областной центр уже начали украшать праздничной символикой в соответствии с разработанным бренд-буком. Усиливается и личный состав сотрудников «Безопасного города», полиции, ГИБДД, которые будут следить за правопорядком в столице региона. Об этом на совещании доложили мэру Иркутска Дмитрию Бердникову. Ответственные за организацию программ во всех округах города рассказали о том, какие площадки станут центральными для горожан. Самое главное, отмечает мэр, избежать нештатных ситуаций, чтобы праздник прошел на «отлично».

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мы с вами уже не первый год проводим эти мероприятия праздничные, новогодние мероприятия. Мы их проводили всегда организовано, достойно, отзывы самые достойные от наших жителей, от тех гостей города, которые приезжают и участвуют уже не первый раз у нас в праздничных мероприятиях. Поэтому я думаю, и в этом году мы обязательно проведем на достойном уровне праздники.

Активности и площадки для зимних развлечений традиционно будут работать на островах Юность и Конный, там же по традиции откроют самый большой муниципальных каток. Также для горожан организуют 24 хоккейных корта в каждом районе города. В новогоднюю ночь работу муниципального транспорта продлят, сейчас выбирают более удобное время для развоза. Кроме того, разработан официальный слоган мероприятий — «Дари тепло!».