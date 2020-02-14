Иркутск готов к весенне-летнему паводковому сезону

Все службы мобилизованы и уже сейчас идут превентивные мероприятия для предупреждения любой нештатной ситуации. О том, что сделано и что предстоит сделать для спокойствия горожан, в следующем материале.

В техническом парке МКУ «Безопасный город» есть средства для любой ситуации. Автобусы разной проходимости, оснащенные предметами первой необходимости. Водный транспорт. Даже так называемый куб жизни, который развертывается меньше, чем за минуту. Вся эта база постоянно пополняется, ведь Иркутск должен быть готов к любому происшествию. Так и сейчас: зима отступает, а значит, близится период весеннего паводка.

Александр ТРОЙНИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГО ЧС и ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МКУ г. ИРКУТСКА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»: На сегодняшний день проводятся превентивные меры. Это мониторинг всех зон возможного подтопления. В ежедневном режиме у нас экипажи аварийно-спасательной службы, службы по делам ГО и ЧС осуществляют данный мониторинг с докладом руководству города. Сегодня Иркутский гидрометцентр доложил, что будет температура на 2-3 градуса теплее, таяние, соответственно, должно быть тоже интенсивнее, но опасений с их стороны нет.

В областном центре в каждом районе города есть места особого контроля. Специалисты мониторят уровень воды в реках Ушаковке, Иркуте, Ангаре. Также на самых опасных местах, где возможен подъем уровня рек, возведены дамбы, расчищаются русла от мусора. Следят и за грунтовыми водами — возможной причиной подтопления. Ежедневно тестируется аппаратура системы оповещения, ведется работа с населением, информирование, подворовые обходы. Сегодня состоялось выездное совещание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Все ответственные службы доложили главе города о готовности пунктов временного размещения, техники и оборудования, муниципальных предприятий.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Готовность сегодня высокая, все службы работают слажено, утвердили план мероприятий и все приступаем к работе. Усилена работа МКУ «Безопасный город», усилено снабжение техникой, специальными средствами. Наши специальные службы и администрация города в постоянной готовности.

Дмитрий Бердников дал поручения всем главам округов провести учения, чтобы еще раз отработать всю последовательность действий при возникновении нештатной ситуации.