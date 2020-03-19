Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в своем послании. Уже готово соответствующее ходатайство. Тем временем в областном центре собирают подписи в поддержку этой инициативы. В городе регулярно работают волонтеры Победы. После сбора информации они подготовят официальное письмо главе региона.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Иркутск должен стать городом трудовой доблести. В годы войны Иркутск сделал большой вклад в Победу. Поэтому он достоин этого звания. И я уже сегодня подпишу соответствующие документы на обращение президента с ходатайством о присвоении Иркутску звания «Город трудовой доблести». Иван КОМЕЛЬКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДЫ в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Для нас очень важно, чтобы подвиг советского солдата в годы Великой Отечественной войны, трудовой подвиг, он был и оставался в памяти народной. Вот именно поэтому мы сегодня собираем подписи в поддержку инициативы временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева о присвоении Иркутску звания «Город трудовой доблести». Сегодня за час практически собрали больше ста подписей.

Помочь Иркутску получить почетный статус может каждый. Волонтеры Победы дежурят в скверах, возле торговых центров и в других местах массового пребывания людей. Также оставить подпись можно на интернет-площадках.