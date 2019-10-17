«Иркутск без границ»: жить благодаря футболу

Игра номер один в мире, которая уже давно объединила сердца миллионов. От солнечной Южной Америки до суровой морозной Сибири – везде в нее играют дети, взрослые, представители старшего поколения. Не остались в стороне и особенные дети. Ведь футбол сближает их и дает им надежду.

Одна из особенностей детей с синдромом Дауна — упрямство. Порой они сопротивляются и не хотят что-то делать. Но, по словам родителей, если они чем-то заняты, то делают это увлеченно.

Наталья Туманова — мама семилетнего Андрея. Говорит, ребенок во время тренировок чувствует себя счастливее и по-настоящему уверен в себе.

Наталья ТУМАНОВА, МАМА АНДРЕЯ ТУМАНОВА: Мы занимаемся второй год, отдали в секцию потому, что таким детям очень важно вырабатывать командные навыки, подчиняться тренеру и быть в коллективе с таким же, как он. У нас секция разделена на две группы: старшая и младшая. Мы ходим в младшую. Очень нравится, потому что дети здесь себя по-новому проявляют, приобретают новые навыки, учатся контактировать между собой.

Восьмилетний Савелий Шагаев, по словам его мамы Евгении, любит не только футбол. Еще одно его хобби — рисование. И, занимаясь своими любимыми делами, ребенок живет, учится новому, находит друзей.

Евгения ШАГАЕВА, МАМА САВЕЛИЯ ШАГАЕВА: Занимаемся мы уже второй год, очень ему нравится, правда, бывают протесты, но, когда он приходит на тренировку, он просто растворяется здесь. Бегает, прыгает, запоминает все, что ему говорит тренер.

Работать с особенными детьми дано не каждому. Он совсем молод, но для них — Дмитрий Сергеевич. Тренер Надежкин прошел специальное обучение. Признается, сначала было тяжело, но сейчас он очень рад видеть лица счастливых воспитанников. Поблажек нет. Прежде чем дети получат мяч, им предстоит разминка без него. На ней наставник старается уделить внимание каждому. Он сразу нашел контакт с родителями. Они помогали ему сначала. Сейчас Дмитрию без проблем удается построить подопечных на тренировку.

Дмитрий НАДЕЖКИН, ТРЕНЕР: Мне предложили поработать с детьми и сразу сказали, что будет очень сложно. Я начал, и мне понравилось, мне интересно с ними работать, интересно их учить чему-то новому.

Секция адаптивного футбола в организации «Радуга» работает уже второй год. Проект направлен на развитие детей с синдромом Дауна. Главные цели: оздоровление, физическое развитие и взаимодействие с друг с другом. Занятия спортом бесплатные, сейчас здесь тренируются более 30 детей. Внимание подобным секциям уделяет и администрация города.

Дмитрий ЭВЕРТ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ и СПОРТУ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ и КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: У нас не очень много таких организаций, которые занимаются развитием адаптивного вида спорта, но, тем не менее, этот спорт развивается. И мы всячески стараемся оказывать поддержку таким организациям. Вот сегодня вы сможете увидеть, как у нас идет открытие турнира по адаптивному футболу. Одно из направлений, которое у нас общественная организация «Радуга» сейчас ведет, и мы им пытаемся здесь всячески оказать поддержку.

Организация «Радуга» продолжает развиваться и принимать в свои ряды новых воспитанников. Футболом здесь занимаются 16 человек, 13 — плаванием. А недавно открыли секцию смешанных единоборств. Там уже занимаются шестеро. Футбольный сезон начался. И впереди у особенных детей новые победы, прежде всего, над собой.