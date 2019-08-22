«Иркутск без границ»: в школе №29 оборудованы коррекционные и инклюзивные классы

Мы продолжаем знакомить вас с местами, которые оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Школа №29. Здесь есть как коррекционные, так и инклюзивные классы. Совсем недавно на входе поставили новый подъемник, а на входную дверь образовательного заведения поместили желтый знак, чтобы слабовидящий человек сориентировался, где вход.

Первые деньги по программе «Доступная среда» 29 школа получила еще несколько лет назад. Тогда один миллион рублей потратили на оборудование специальных классов. Например, сенсорная комната. Здесь учатся познанию окружающего мира через зрительные и тактильные ощущения. Световой стол с песком, воздушно-пузырьковая колонна, специальные панели, а также сухой бассейн с подсветкой. Дети одновременно получают психологическую разгрузку и проходят обучение. В коррекционных классах уроки в сенсорном кабинете психолога по расписанию.

Наталья ЩЕПИНА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ШКОЛЫ №29: Конечно, это благоприятно влияет не только на самочувствие ребенка, если мы говорим о релаксационном оборудовании, но и, конечно, взаимосвязь мелкой моторики с чтением, мозаики со вниманием, если мы говорим о световом столе с песком, это мелкая моторика и развитие воображения. Это очень благоприятно влияет на личность ребенка.

А в этом классе работают над речью у детей с помощью различных пособий. Как уверяют педагоги, чем они красочнее и интереснее, тем больше стимула заниматься у учеников.

Елена БИРЮКОВА, ПЕДАГОГ-ЛОГОПЕД ШКОЛЫ №29: Вот тоже такая интересная игра — дудочка. Ребенок дует, шарик должен подняться. Сила воздушной струи помогает правильному звукопроизношению. Вот есть такая замечательная игрушка. Она у нас представлена в виде собачки, обезьянки. Мы наглядно ребенку можем продемонстрировать положение органов артикуляции во время постановки того или иного звука.

Сейчас в школе занимаются 10 обычных и 10 коррекционных классов, а также 5 классов с инклюзией. Совместное обучение на пользу и здоровым детям, и детям с ОВЗ. Первые учатся толерантности, а вторые привыкают к социуму и, конечно, больше развиваются, чего не случилось бы в четырех стенах.

Галина ТРИКИША, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №29 г. ИРКУТСКА: Конечно, если ребенок бы просто сидел дома и к нему ходили учителя, такой ребенок был бы менее адаптирован к социуму. А здесь он общается со сверстниками, получает значительно больше информации, чем он находился бы только со своими родственниками и сидел дома. Такой ребенок более успешен в жизни в дальнейшем.

В этом году на создание условий в образовательных учреждениях для детей с ОВЗ в Иркутске выделили 9,5 миллионов рублей. Это пандусы, подъемники, входные группы.

Александр КОСТИН, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Создаются условия, чтобы дети-колясочники беспрепятственно получали образование как дошкольное, так и общее. На сегодняшний день у нас 533 ребенка инвалида, из них 16 колясочников, 5 занимаются в школе, 11 — в форме семейного образования.

Что касается этого года, в 29 школе появились свои новшества. Например, подъемник для детей в коляске. Чтобы попасть в школу, достаточно попасть на специальный механизм и нажать кнопку. Из учреждения выйдет сотрудник и приведет устройство в действие. Также на территории сейчас идет обустройство спортивного модуля, в котором смогут заниматься и дети с ОВЗ. Новый спортивный модуль оборудован, в том числе, специальным пологим входом и большим лифтом, чтобы сюда спокойно мог попасть человек на инвалидной коляске. Ведь спортом должны заниматься все желающие.