«Иркутск без границ»: в Иркутске открыли две школы, которые оборудованы для маломобильных учеников

Помогают людям с ограниченными возможностями здоровья быть наравне со всеми. В новом учебном году в Иркутске открыли сразу два учебных заведения, которые оборудованы для маломобильных людей. Это школа №33 в микрорайоне Лесном, которую построили только в этом году, и 9-я иркутская школа, ее открыли после капитального ремонта.

Новая, современная и такая долгожданная школа в микрорайоне Лесном. Она выделяется на фоне многих учебных заведений города. Например, каждый этаж имеет разную цветовую гамму. Кабинеты в этой школе оформлены по последнему слову техники, а в бассейне благодаря спецоборудованию могут готовиться к олимпийским рекордам дети с ограниченными возможностями.

Кроме бассейна со спецоборудованием, в этой школе также есть пандусы для входа в учебные классы, спортивные залы, а также необходимые приспособления для подъема на сцену в актовом зале. В кабинетах оборудовали специальные сидения.

Директор школы Александр Обризанов говорит: образовательное заведение готово встречать любых детей.

Александр ОБРИЗАНОВ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №33: Изначально школа проектировалась с учетом потребностей маломобильных людей. Как видно, здесь каждый этаж, каждый блок оборудованы отдельным специальным туалетом. Есть отдельные специальные раздевалки возле бассейна и зала хореографии для маломобильных людей.

В классах будут учиться как обычные, так и особые дети на общих основаниях. И это пойдет на пользу всем.

Ольга ЮРЬЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ №33 по УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: Во-первых, им будет несложно, потому что у нас формируются абсолютно новые коллективы. Ведь все наши дети приходят сюда из разных школ. Здесь все зависит от мастерства педагогов для создания единой комфортной среды, в том числе и для детей с ограниченными возможностями.

А это уже 9-я школа города Иркутска. В прошлом году она отметила свое 80-летие, а в этом ее открыли после капитального ремонта. Важным дополнением здесь являются пандус и специализированный туалет для детей-инвалидов.

Сегодня в школе обучаются около 1200 человек. Учеников с ограниченными возможностями среди них пока нет. Но учителя, а главное, сами дети говорят, что примут новых одноклассников с удовольствием.

Полина БОГОМАЗ, УЧЕНИЦА 8 «В» КЛАССА ШКОЛЫ №9: Как-то по особенному никто не будет относиться. Все с ним будут дружить, могут помочь, если какие-нибудь проблемы. Все прекрасно будет. Антонина СЕМЕНЮК, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №9: Я считаю, что мы живем в обществе, где дети с разным состоянием здоровья должны интегрироваться в школьную среду естественным образом, не думая, что у него есть какие-либо ограничения по здоровью. Ребята относятся к тому, что в класс приходят такие дети нормально. Я считаю, что и толерантность развита, понимание того, что это обычные люди.

В школах уже начались уроки. И, несмотря на то, что новыми спецустройствами, по словам руководителей, смело можно гордиться, еще предстоит много работы с самими детьми. Ну а подобные лифты и пандусы могут появиться еще во многих учебных заведениях города.