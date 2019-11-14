«Иркутск без границ»: творческие иркутянки

Есть люди, которые делают мир вокруг себя прекраснее, несмотря ни на что. И сегодня в программе «Иркутск без границ» мы познакомимся с Татьяной Длужневской и Ольгой Пчеленок.

Мастерица на все руки с самого утра при деле. Сегодня нужно довязать коврик, его Татьяна Романовна подарит. Вообще все свои изделия она привыкла дарить. Любовь к рукоделию передалась от бабушки, рассказывает хозяйка. Татьяна шьет сумки, игрушки, косметички, вяжет и занимается ткачеством.

Татьяна ДЛУЖНЕВСКАЯ: Муж сделал мне такой мини-ткацкий станок из старого стола.

Когда Татьяна пошла на пенсию по инвалидности, творчество захватило ее полностью. Правда, летом на него нет времени: много дел на участке. А вот сейчас самая пора. Этой зимой планирует освоить валяние из шерсти.

Татьяна ДЛУЖНЕВСКАЯ: Чем-то же надо заниматься зимними вечерами. Включишь телевизор, там кино смотришь и что-то делаешь руками, а не просто тупо смотришь телек. Сейчас интернет вон, я все время смотрю. Смотрю, и мне все хочется, хочется, хочется. Тут решила, брошки-то вот эти делают из бисера, я все закупила, но руки еще не доходят.

Но настоящая страсть Татьяны Романовны — вышивка. Дом украшают картины: портрет любимой собаки, фламинго, а в красном углу икона Божьей Матери. Производство экологичное: практически все произведения изготовлены из вторсырья. Есть даже вот такой коврик.

Татьяна ДЛУЖНЕВСКАЯ: А вот этот вот коврик из пакетов из-под молока. Это вот отличная утилизация.

А Ольга Пчеленок свои изделия тоже дарит, но только родным. Она связала одежду для всех своих внуков. Акцент мастерица делает не только на красоту, но и на комфорт для самых любимых людей на свете.

Ольга ПЧЕЛЕНОК: Дети одеваться, как правило, не любят. Им что-то неудобно, и поэтому все эти вязания, они трансформеры. В каком плане? У них все отстегивается. Вот не нравится капюшон, я его отстегиваю, потом на ней пристегиваю, она вроде не замечает.

Вязать спицами Ольгу Ляонасовну научила бабушка. А вот выписывать кружева крючком научилась сама. Ее изысканные шали так и хочется накинуть на плечи. Еще иркутянка любит рисовать. Вот, например, портрет дочери. А это — картины из страз. Сидеть без дела Ольга Пчеленок не может. Во дворе дома она разбила целый парк.

Ольга ПЧЕЛЕНОК: Твое пространство не заканчивается за дверью или перед дверью твоей квартиры. Встал, умылся, помните, говорил великий, и пошел украшать планету. И я такого же мнения, что вокруг тебя должно быть красиво. И тогда у тебя комфорт в душе, и все хорошо, и настроение прекрасное.

Соседи благодарны за красоту, которую творческая пенсионерка создает вокруг. Ремонт в подъезде — ее заслуга. Ольга сама наняла работников, заказала окна и необходимые материалы, украсила пространство цветами и картинами. А сейчас она пишет книгу — родословную своей семьи.