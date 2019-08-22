«Иркутск без границ»: солнечный ребенок Миша готовится пойти в первый класс

Дня знаний с особенным трепетом ждут первоклашки. 1 сентября в их жизни начнется новый этап: прописи, учебники, тетради, учителя, новые друзья. Готовится к школе и герой нашего материала — солнечный ребенок Миша. Улыбчивый и общительный первоклассник и его мама смотрят в будущее с волнением и надеждой. Мы отправились к ним в гости, чтобы рассказать вам об этой удивительной семье.

Миша с удовольствием уже в который раз перебирает свой рюкзак и школьные принадлежности. Он, как и все первоклашки, завороженно рассматривает учебники и тетради и, кажется, совсем не волнуется. Чего не скажешь о маме. Светлана тревожится, как ее солнечный мальчик освоится в школе после садика, где Михаила искренне любят и воспитатели, и дети.

Светлана МОЛЧАНОВА, МАМА МИШИ: Беседа с ребятишками, что Миша младше, Мишу обижать нельзя. И они над ним как коршуны, кто-то если из другой группы его обижает, они заступаются. Они его обучили всему: и одеваться, и раздеваться, и даже учат, как обувь правильно надевать. Я думаю, если бы была другая атмосфера в саду, Миша тоже был бы другим. Потому что вот эта его доброжелательность, она от ребятишек тоже исходила.

Миша рос как обычный ребенок: первые шаги, любимые игрушки, поездки с родителями, простой детский сад. С самого раннего детства мальчик занимается плаванием и футболом. Обожает уроки с логопедом. Да и вообще учиться ему очень нравится, делится мама. А еще этот добрый, улыбчивый и открытый мальчик обожает музыку и танцы. Нам посчастливилось стать свидетелями рождения его новой рэп-композиции.

Миша пойдет в 5 коррекционную школу Иркутска и будет учиться по специальной программе. К заветному Дню знаний все почти готово. Даже форма, которую будущий первоклассник примеряет с восторгом. Для Миши учеба в школе — это еще и возможность стать полноценной частью общества, в котором каждый имеет право на образование, труд и просто счастливую жизнь.

Светлана МОЛЧАНОВА, МАМА МИШИ: В нашей жизни случаются определенные моменты, которые перестраивают нашу жизнь абсолютно. Миша перестроил ее конкретно, но не в худшую сторону, а в лучшую. Во-первых, появилось очень много знакомых. Знакомых не только с такими же детьми, но и знакомых, которые открыты для общения, готовы помочь в чем-то. И я на самом деле не понимаю, вообще в принципе не понимаю, как можно отказаться от ребенка, от любого, неважно, здоровый он, с синдромом, без синдрома. Ну дано тебе испытание, надо его пройти. Мы очень рады, что он у нас есть. Он нас в чем-то дисциплинирует, в чем-то, наоборот, расслабляет. Он дает столько любви, энергии.

В воскресенье Мише исполнится 7. В любимый садик ему осталось ходить всего неделю. Но для такого жизнерадостного человека с открытым сердцем и школа обязательно станет любимой.