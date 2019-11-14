«Иркутск без границ»: социальное поселение

Как известно, труд облагораживает человека. Работа занимает значительную часть жизни практически каждого. Занимаясь трудом, мы самоутверждаемся, зарабатываем деньги, получаем удовольствие и многое другое. А для людей с ограниченными возможностями — это большой путь с трудностями, достижениями. Путь к реабилитации, к осознанию себя в обществе и поиск своего места в этом мире. Сегодня в программе «Иркутск без границ» мы расскажем о тех, кто трудится, несмотря на сложности и проблемы со здоровьем.

У людей с ограниченными возможностями есть несколько вариантов трудоустройства. На предприятия, в организацию или же можно работать на дому. Люди выполняют посильную работу, принося пользу обществу и себе. Но есть те, для кого работа в обществе недоступна, однако крайне необходима. Для этого создают дома или поселения, где уже взрослые люди с проблемами живут и чувствуют свою нужность этому миру.

Наталья КРАСНОЩЕКОВА, СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ: У нас созданы такие условия для ребят, чтобы они могли чувствовать себя самостоятельными, чтобы они могли работать и чувствовать себя полезными в этом обществе. У нас есть хозяйство, мы держим животных. У нас есть огород, в котором ребята сами вскапывают, сами работают, сами садят, собирают урожай, и по осени мы делаем заготовки.

Сегодня под опекой Натальи живут 10 ребят, как она их ласково называет. Это люди от 18 и старше. К каждому из этих особенных людей нужен свой подход, чтобы увлечь работой, домашними, полезными в хозяйстве делами. Каждого занять. И объяснить, что они нужны и без них не обойтись.

Наталья КРАСНОЩЕКОВА, СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ: Для ребят очень важно чувствовать вот этот момент, что они нужны. Что они могут делать какой-то полезный труд. Что потом приносят обществу какое-то полезное действие. И что их труд потом используется.

Каждый здесь трудится в меру своих сил и возможностей. Когда заканчивается сезон сбора урожая и заготовки продуктов на зиму, ребята с нетерпением ждут времени открытия мастерских. Сама Наталья — мастерица на все руки, и, когда земля укрывается снегом, а скот не нужно пасти, здесь открываются творческие мастерские.

Дмитрий Калиновский живет в этом доме почти 10 лет. Это его вторая семья. Домой к маме он уезжает каждые две недели, а все остальное время проводит здесь, в социальном поселении, где труд обязателен. Наталья научила молодого человека ткать, и теперь это его любимое занятие. Здесь он может проводить часы, старательно создавая свои шедевры. Кроме того, он очень много помогает по дому. Наталья рассказывает, что Дмитрий — ее самый большой помощник: всегда все помнит сам и подскажет, если она в суете что-то забыла.

Дмитрий КАЛИНОВСКИЙ: Сейчас мы работали с Вадимом на ферме. У коровы чистили там. Вывозил. А вечером Костю мыть буду. Позже. Еще посуду с Вадимом мыли. Вдвоем же удобнее, быстрее, чем одному, долго. Вдвоем быстрее и удобнее. Когда Артем приедет, он тоже мне помогает.

Кроме ткацкой мастерской, есть и керамическая со своей печью, где ребята делают небольшие поделки и развивают свои творческий потенциал. В большой столярной мастерской делают практически все. Кроме простых изделий для удовольствия, также создают предметы быта: столы, табуретки, двери и даже заборы.

Как известно, труд облагораживает человека. Это должно быть доступно каждому в своей мере и со своей отдачей, чтобы любой мог почувствовать себя нужным и полезным обществу.