«Иркутск без границ»: рейд по библиотекам

Мы продолжаем знакомить вас с людьми, которые, несмотря на свои ограниченные возможности, живут полноценной жизнью, а также с инфраструктурой нашего города, которая позволяет беспрепятственно передвигаться и наслаждаться всеми благами цивилизации. Сегодня мы совершим небольшой рейд по библиотекам Иркутска и посмотрим, насколько они доступны людям с ограниченными возможностями.

Центральная библиотека имени Александры Потаниной — первая в Иркутске народная библиотека-читальня, появилась в 1896 году. Уже более 120 лет она радует горожан своими книгами и периодическими изданиями. Недавно это исторической здание оборудовали аппарелью — мобильным пандусом. Построить стационарный пока не получается, поскольку здание является памятником регионального значения.

Людмила ТАРАКАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ: Пока обходимся таким мобильным пандусом. Это очень удобно. Потому что мы можем его перенести и внутрь помещения, есть ступеньки и внутри помещения. Нам это удобно. После окончания работы библиотеки, можем его просто убрать и все.

В самом читальном зале центральной библиотеки расположился целый уголок, полностью оборудованный для людей с ограничением зрения. Здесь есть книги и журналы со шрифтом Брайля, а также их аудиозаписи на флешкартах и тифлофлешплеер для воспроизведения. Также есть электронный ручной видео-увеличитель — практически компьютерная мышка. С помощью него люди с ограниченным зрением могут многократно увеличивать шрифт в совершенно обычной книге.

Анна САДОВНИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКЦИЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ: Человек может видеть здесь текст, водя вот здесь мышью. У нас есть книга, открывает любую страницу, где есть текст. Мы видим текст, он достаточно мелкий, человек его может не видеть. Он берет текст, ставит мышь. Вот он поставил, и мы уже на экране видим, что текст большой. И вот он ведет и может читать.

Дальше мы отправляемся в Ленинской район. Детская библиотека номер 31 «Алые паруса». Посетителей здесь всегда много. Также есть все необходимое для чтения людям с ограничениями зрения. Кроме того, это здание — единственное в центральной системе библиотек города, где читальные залы расположены на двух этажах, а потому для инвалидов здесь необходимо оборудование посерьезнее.

Гюльнара ОСИПОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ №31 «АЛЫЕ ПАРУСА»: Я хочу вам рассказать про наше удивительное мобильное устройство – подъемник. Он к нам приехал в декабре 2016 года, вот с тех пор у нас живет. Мы учимся на нем работать, и, прежде всего, он предназначен для того, чтобы перемещать человека на инвалидной коляске на второй этаж.

Библиотека №1 на станции «Батарейной» располагается в двухкомнатной квартире на первом этаже жилого дома. До ремонта в ней было тесно и неуютно. Теперь она преобразилась: удобные стеллажи, широкие двери и все необходимое оборудование для людей с ограниченными возможностями.

Ольга СУХОМЛИНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ №1: Таких людей, которым была бы нужна такая аппаратура, у нас нет. Но мы ее используем в другом случае. Даже те же самые бабушки, когда что-то плохо видят и не помогают очки, мы включаем электронную лупу, и они смотрят с помощью нее. Дети слушают электронные книги, диски, то есть аппаратура используется.

Библиотека на «Батарейной» — центр притяжения жителей этой маленькой станции. И здесь так же, как и в центре города, она оборудована всем необходимым.