«Иркутск без границ»: преодолевая преграды на пути к мечте

Сегодня программу «Иркутск без границ» мы посвятим школе. И первая вдохновляющая история об иркутянине, для которого на пути к мечте не существует преград. Он учится в 76-й школе Иркутска. И зовут его Ян Огнев.

Каждый день Ян и его мама приезжают на уроки. Вход школы оборудован подъемником, чтобы ученик в коляске смог попасть на первый этаж. Дальше — путь по коридору, чаще всего занятия класса, в котором учится Ян, проходят на первом этаже. Но в любом случае без помощи особенного ученика здесь не оставят.

Вероника РОМАНОВА, МАМА ЯНА ОГНЕВА: Даже если на втором этаже у нас проходит занятие, ребята всегда помогают. У нас даже девочки маленькие, 5-6 класс, идут и говорят: вам помочь? — если я его сама закатываю. Поэтому все активно принимают участие в его обучении.

У 10 «Б» сейчас урок английского. Вместе с Яном в школе находится мама, она сидит рядом, если нужно, конспектирует: у юноши плохо работает правая рука. Но это не мешает ему хорошо учиться и налету схватывать материал.

Ян учится в этой школе со второго класса, но до восьмого занятия проходили на дому. По той же программе, с теми же учителями и экзаменами.

Екатерина ФЕДОРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ №76: Ян очень ответственно относится к обучению, учителям очень нравится с ним работать, потому что видно, что ребенок дома подготавливается, выполняет в полном объеме домашнюю работу. И многие ребята берут с него пример. И он участвует у нас во всех мероприятиях школьных. У нас проходят праздники, театральные фестивали, защита проектов. И он вместе со всеми детьми принимает участие.

Ходить в школу, делится мальчик, ему нравится гораздо больше, чем учиться дома. Здесь он общается с одноклассниками, они приходят к нему в гости и даже вместе ходят в боулинг. Вокруг открытого лучезарного Яна собираются такие же добрые люди. Там, где он, всегда улыбки.

Вероника РОМАНОВА, МАМА ЯНА ОГНЕВА: Посчитала, что в социуме ему будет гораздо лучше. И дисциплина. Дома есть дома, никакого распорядка. Когда захотели, встали, когда захотели, сделали уроки. А здесь он уже приходит со школы, в первую очередь обедает, садится за уроки, только потом у него свободное время.

Ян увлекается геральдикой, любит смотреть документальные фильмы, но его настоящая страсть — история. Мальчик старательно учится, чтобы исполнить свою мечту: поступить на исторический факультет, а после всерьез заняться международной политикой. Есть мысли даже о должности президента страны.

Ян ОГНЕВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №76: Я думаю, что, несмотря на мое заболевание, у меня все-таки есть шансы заняться этим, потому что политика – это, как шахматы, там каждый свой шаг надо, прежде всего, обдумывать, а ноги, физическое уже как бы играют второстепенную роль. Поэтому я думаю, что у меня все получится, главное — трудиться и верить.

Сейчас вместе со своим классом Ян начинает подготовку к ЕГЭ. Мама и сын благодарны родной школе и всем отзывчивым людям, что встречаются им на пути. Пути, на котором все преграды оказываются преодолимы.