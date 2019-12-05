«Иркутск без границ»: «Поверь в себя»

Первый фестиваль-смотр талантов провели в Ленинском округе Иркутска в Международный день инвалидов. На этом фестивале не присуждали первых, вторых и третьих мест, но каждого участника встречали как победителя. В этот день артисты: танцоры, музыканты, фокусники — показывали свои яркие номера.

Начинается фестиваль с ярмарки талантливых мастеров. Изделия из бересты, живопись, вышивка, мягкие игрушки. Алевтина Алиханова вяжет их уже больше 20 лет. И учит творчеству пенсионеров и инвалидов совета ветеранов «Мудрость». Любимые игрушки Алевтины сейчас — такие вот трансформеры. Это звери, которые собрались на маскарад, шутит мастерица. А еще она вяжет пижамницы.

Алевтина АЛИХАНОВА, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ «ПОВЕРЬ В СЕБЯ»: У нее несколько функций. Ночью ребенок с ней спит, потому что она мягкая, приятная. Утром ребенок встал, вот сюда, тело полое, сложил свою пижаму. Здесь закрывается, чтобы пижамка не выпала, специально есть резиночка.

А Елена Смирнова всю жизнь плетет украшения из бисера. И для каждого своего изделия придумывает удивительные легенды.

Елена СМИРНОВА, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ «ПОВЕРЬ В СЕБЯ»: Это плетение морской, значит, царицы, которое плели для нее, оставили, а потом взяли и подарили кому-то. Кто-то нашел, и стало это плетение идти дальше. С детства бабушки нам говорили, что бисер, вот эти вот камушки — талисманы, они приносят удачу людям. Поэтому мы плетем бисер, чтобы приносило людям счастье, красоту.

На фестивальной сцене люди с ограниченными возможностями здоровья выступили с творческими номерами: театральными миниатюрами, песнями, танцами и стихами. Кто-то показывал фокусы, кто-то настоящие чудеса. А как иначе назвать вот такой шпагат? Или зажигательное «Ча-ча-ча».

Андрей Звягинцев для выступления на смотре талантов выбрал новогоднюю песню, чтобы создать праздничное настроение зрителям. Андрей поет всю жизнь, еще со школьного хора. Но волнение перед выступлением, признается, такое же, как в юности.

Андрей ЗВЯГИНЦЕВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ «ПОВЕРЬ В СЕБЯ»: Пою и настраиваю себя на все хорошее. Главное — быть уверенным в себе, учить песню и выступать, петь.

В Ленинском округе есть два ресурсных центра, где размещаются организации инвалидов. Там люди с ограниченными возможностями здоровья находят занятие по душе, раскрывая таланты.

Наталья АРЦИБАШЕВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ по РАБОТЕ с НАСЕЛЕНИЕМ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА: У нас, на территории Ленинского округа и, в принципе, в городе Иркутске, около 10 процентов людей с ограниченными возможностями здоровья. Наша сегодняшняя задача, чтобы таких ограничений было как можно меньше у этих людей. И поэтому мы стараемся их жизнь сделать интереснее и плодотворнее. Сегодня мы видим, как талантливы и успешны наши люди.

Смотр талантов «Поверь в себя» проводили в два этапа. В гала-концерте участвовали самые яркие и талантливые номера. Всем участникам фестиваля благодарственные письма вручил мэр города Дмитрий Бердников. Никаких первых и призовых мест, никаких номинаций. На этом празднике проигравших точно не было.