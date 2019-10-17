«Иркутск без границ»: мастер спорта по плаванию

Спорт вдохновляет на победы и дает силы жить. Сегодня мы пришли на тренировку к девушке, которая входит в паралимпийскую сборную России по плаванию. Чтобы достичь своей цели, Полина занимается каждый день по четыре часа.

Она тренировалась бы круглосуточно, но есть еще и учеба в педагогическом институте. Полина — будущий педагог-психолог. И настоящий мастер спорта по плаванию. Заниматься начала в 6 лет в родном Железногорске. А когда переехала в Иркутск, найти тренера оказалось непросто. Многие отказывались взять особенную ученицу, несмотря на то, что она взяла золото на Парасибириаде. Тогда Полина стала просто ходить в бассейн, чтобы не пропускать тренировки. И встретила Николая Блинова. Уже два года она тренируется у него. Тогда же перешла из любительского в профессиональный спорт.

Николай БЛИНОВ, ТРЕНЕР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ по ПЛАВАНИЮ: Она такая серьезная, добросовестная, отзывчивая, целеустремленная. И начали мы с ней работать. Она боец! Может, так с виду не скажешь, а когда она на соревнованиях, она боец. Мы были на сборах, у нас было небольшое разнообразие в тренировках, мы плавали на доске, и ребята через день ходили на эту тренировку вечером. А Полина просилась каждый день.

Тренировка у Полины практически не отличается от занятия обычных спортсменов. Те же упражнения, и спрос тренера тот же. Девушка ни разу не тренировалась с параспортсменами. Ее товарищи по дорожке — обычные пловцы — преодолевают дистанции чуть быстрее, чем хорошо мотивируют Полину.

За два года профессиональной карьеры девушка успела стать неоднократным призером кубков и чемпионатов России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, собрала более 20 медалей, но вот золото пока так и не поддалось. И это — ее следующая серьезная цель. А дальше, конечно, международные соревнования и, самое главное, выступление в составе паралимпийской сборной России на Параолимпиаде-2020.

Полина АНТИПИНА, МАСТЕР СПОРТА по ПЛАВАНИЮ: Доказать самой себе, что я такая же, как все, что у меня нет каких-то ограничений, ну как бы по физическому они, по внешнему, может, есть, но я не ставлю себя, что вот у меня чего-то там не хватает и типа вот давайте меня жалеть. Это бессмысленно. В общем, чтобы доказать самой себе, что я так-то не слабак. Не слабая личность.

Брасс и баттерфляй — ее любимые стили. А на втором месте после плавания в жизни Полины — творчество.

Полина АНТИПИНА, МАСТЕР СПОРТА по ПЛАВАНИЮ: Я люблю очень фотографировать, снимать видео, потом редактировать, но не профессионально, а так, любительская съемка. Я занимаюсь творчеством, в последнее время меня увлекает вязать, ручная вязка, получаются свитера. Сейчас уже думаю вязать на заказ, уже пара есть заказов.

Полина проходит курсы по адаптивной физкультуре, выбрала квалификацию «Тренер по плаванию». Именно с этой профессией девушка хочет связать свою жизнь. Но пока только спорт. Сейчас она готовится к Кубку России, который пройдет в декабре в Дзержинске. Ей предстоит преодолеть семь дистанций на пути к заветному золоту.