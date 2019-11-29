«Иркутск без границ»: Мария Ощепкова, целеустремленная и позитивная

Одна из самых целеустремленных и разносторонних иркутянок. Кстати, эта внушительная коллекция кукол принадлежит именно ей. Мария Ощепкова — педагог-психолог, писатель, поэт. Ее книги есть в десятках городов России, а также Израиля, Италии, Белоруссии.

Маша — человек невероятно занятой. Она пишет статьи для журналов, повести и стихи. А еще нужно успеть ответить всем в группе «Общение без границ, или будем друзьями». Ее Мария создала несколько лет назад, чтобы научить здоровых людей правильно относиться к инвалидам. Там девушка пишет, как сделать общение интересным, как помочь человеку с ограниченными возможностями здоровья и как его не обидеть. Такой способ набирать текст Маша однажды увидела в фильме. Теперь прекрасно владеет им сама. Так она написала уже четыре книги. «Окно в мир» — это первая повесть и стихи. Дальше было пособие для родителей дошкольников. А потом издание «Счастье рядом, или полноценная жизнь с ДЦП».

Мария окончила школу с медалью, затем лингвистический университет по специальности педагог-психолог.

Мария ОЩЕПКОВА: Я люблю детей. Понимала, что своих никогда не будет, захотелось хоть с чужими заниматься.

А это новая книга Маши — автобиографические повести «Окно в мир» и «Цена счастья». Главную героиню автор назвала Надеждой. Это девочка с ДЦП, которая ищет друзей и никогда не теряет веру в добро. Книгу можно приобрести у самой Маши. К слову, она свою новую работу называет лекарством.

Этой сильной девушке многое дается с трудом. Но найти настоящего друга оказалось сложнее всего. В жизни появлялись люди, потом легко из нее уходили. Пока однажды Маша не встретила Юлю. Теперь они называют друг друга сестрами.

А еще Маша страстно увлечена коллекционированием кукол. Говорит, это чтобы детство никуда не уходило. Мама Ольга во всем поддерживает дочь.

Ольга ОЩЕПКОВА: Я, конечно, бесконечно ей горжусь, вижу, какая целеустремленная она у меня, какая позитивная. Она всегда улыбается, она преодолевает все трудности с улыбкой. Ведь ДЦП, такая тяжелая форма, как у Маши, — это постоянная боль, боль в мышцах изматывающая, они скручивают тело. Но когда она на людях, она всегда улыбается, она, как солнышко.

Сейчас Мария начинает работу над третьей повестью. И назовет ее именем главной героини и путеводного чувства в своей жизни — Надежда.