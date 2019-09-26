«Иркутск без границ»: лекотека

Лекотека в переводе с греческого значит «хранилище игрушек». И действительно с детьми с ограниченными возможностями здесь занимаются в игровой форме. А как это происходит, расскажем в следующем материале.

Ева в лекотеке детского сада №18 занимается второй год. Приходит сюда, как на праздник. Еще бы — комнаты полны игрушек, а на индивидуальных уроках все внимание педагогов обращено на ученика. Это главный принцип работы лекотеки: здесь проводят не занятия, а игровые сеансы для детей, которые не могут посещать общеобразовательные учреждения.

С воспитанниками работают четыре специалиста: дефектолог, логопед, психолог и педагог по продуктивным видам деятельности. С последним дети осваивают рисование, лепку, аппликации. Раньше Ева ходила в специализированную группу детского сада. Но разница очевидна, отмечает мама. Конечно, в пользу лекотеки.

Диана КРУТЕР, МАМА ЕВЫ: Педагог занимается непосредственно с ребенком, все внимание сосредоточено на ребенке. Естественно, педагог знает, какие проблемы, на что обратить особое внимание. Лучше говорить стала, лучше держать карандаш, ручку, писать, увеличился объем знаний, стали учить стихи, то есть она стала лучше запоминать, активизировалась умственная деятельность.

Еще одна особенность лекотеки: занятия здесь проводят не просто в присутствии родителей, но и для них. Учат через игру выстраивать взаимоотношения с особенным ребенком. Принять его и шаг за шагом вместе преодолевать трудности. Ведь что обычным детям дается сразу и без усилий, мальчикам и девочкам в лекотеке покоряется только после колоссальных усилий. И успеха добиться можно только в команде: сообща детям, родителям и педагогам.

Елена ГУДАЕВА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ: У нас небольшие такие миниконсилиумы, мы собираемся все специалисты, решаем, выявляем, какая проблема, какая первоначальная у нас будет задача, к которой мы будем идти вместе. Если ребенку, например, семь лет, а он не умеет даже не то что завязывать что-то или перекладывать, делать какие-то небольшие манипуляции, мы начинаем с нуля, то есть мы начинаем с самого начала. То, что должен ребенок в раннем возрасте делать, в младшей группе, поэтому, конечно, каждый маленький шажок — это для нас уже достижение. Когда мы видим улыбку на лицах наших детей, это дорогого стоит, это лучшая для нас награда, как бы это пафосно ни звучало, но оно так и есть.

Сейчас эту лекотеку посещают 14 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для многих эти игровые сеансы — единственная возможность научиться самым простым вещам: ходить, считать, держать ложку, завязывать шнурки. Так что лекотеку эти дети могут назвать не «хранилищем игрушек», а местом, где они каждый день совершают маленький подвиг во имя собственной жизни.