«Иркутск без границ»: как оформить ребенка в лекотеку

В Иркутске с каждым годом начинают работу все больше лекотек. Родителей волнует, какие документы нужно оформить, чтобы отдать ребенка на попечение специалистов. С этим вопросом мы обратились к заведующей детским садом, где есть лекотека.

Елена БЕЗРУКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ: Чтобы попасть в лекотеку необходимо получить направление департамента образования. Если таковое уже имеется при получении в другой детский сад, то мы берем ребенка переводом. Далее — заключение медикопсихологопедагогической комиссии, где указан диагноз и соответствующая программа, по которой мы будем работать. Диагнозы разные, диагнозы множественные, сочетанные. Дети с ДЦП, дети с аутизмом, с диагнозом Уильямса, то есть их очень много. Дети, посещающие лекотеку, не оплачивают ни за какой вид деятельности. Они предоставляют справку МС из лечебного учреждения, которая дает право посещать бесплатно. Ну буквально три года назад была одна лекотека. На сегодняшний день уже пять лекотек в разных частях города Иркутска. Лекотека очень востребованная, списочный состав достаточно высокий, но мы всех берем. Никому не отказали.

Первая такая группа была открыта на базе детского сада №100 «Берегиня» в микрорайоне Топкинский. Она работает уже второй год и весьма успешно. Сейчас лекотеки работают в детских садах: № 18 (ул. Байкальская, 199), № 51 «Рябинка» (ул. Ярославского, 25 б), № 77 (ул. Рябикова, 4 Б), № 122 (ул. Мира, 108). Новая лекотека открылась в дошкольном учреждении №132 на ул. Касаткина.