«Иркутск без границ»: бочча

Эта игра появилась в Италии. А в 1984 году бочче присвоили официальный статус паралимпийского вида спорта, популярность которого растет с каждым годом. Так, в 2008 году на пекинской паралимпиаде в соревнованиях по бочче участвовали 19 спортсменов из 88 стран. Своя профессиональная команда есть и Иркутска.

И уже вовсю участвует в областных и межрегиональных соревнованиях. Сборная Иркутска по бочче — это команда из трех разных объединений: городского общества глухих, всероссийского общества инвалидов и иркутского реабилитационного техникума. Боччей многие из них занимаются как вторым видом спорта после дартса, шахмат или волейбола. Увлечение стало приносить не только хорошее настроение, но и награды на разных турнирах.

Александр ЧАЛОВ, ТРЕНЕР СБОРНОЙ ИРКУТСКА по ИГРЕ БОЧЧА: Ребята занимаются недавно. Где-то полгода, но команда у нас сильная. Они все в прошлом спортсмены, я, исходя из этого, их набирал. Плюс в тот же волейбол мы всегда выигрывали. Они выезжали на всероссийские соревнования, ездили в Забайкалье, Паракрым у них был, Парасибириады различные. Они частенько там выигрывают. Многие из них мастера спорта.

Игра доставляет спортсменам истинное удовольствие. Участники развивают внимание, концентрацию и логическое мышление. Один из самых опытных игроков команды Леонид Семенов.

Леонид СЕМЕНОВ, ИГРОК СБОРНОЙ ИРКУТСКА по ИГРЕ БОЧЧА: В боччу я играю редко, больше для себя. Основные занятия у меня другие. Это шашки, дартс и шахматы.

Бочча заманит любого. Так могут сказать те, кто попробовал свои силы в этом виде спорта. Игра местами напоминает бильярд, только без кия. Существуют как командные соревнования, так и индивидуальные. Иркутянин Сергей Соколов в сентябре прошел специальные курсы обучения на судью третьей категории. Теперь он работает на соревнованиях разного уровня.

Сергей СОКОЛОВ, СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ по ИГРЕ БОЧЧА Это паралимпийская игра для людей обычно с шейными заболеваниями, с ДЦП. Направленна, в основном, на развитие моторики.

А еще проводит мастер-классы для всех желающих.

Сегодня бочча наиболее популярна во Франции. Там в нее играют в основном пожилые люди. Также занятия очень часто предлагают аниматоры постояльцам отелей Египта, Турции и других курортных стран. Правила простые: одна команда кидает красные мячи, другая — синие. Задача игроков — приблизить мяч своего цвета к белому.

А еще бочча входит в программу развития специальных центров города Иркутска.

Валерия ЛАГВАНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №8 для НЕЗРЯЧИХ и СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ: Игра бочча у нас появилась в прошлом году. Нам подарили комплект спонсоры, и мы стали заниматься этим с ребятишками. Скажу честно, для наших детей игра сложная, потому что здесь нужно видеть мяч, но нашлись дети, которые с удовольствием играют в нее. Один ребенок тотально слепой даже ориентируется на звук.

Многим специальным школам дарят мячи для этой игры, которые трудно найти в магазинах спорттоваров. Растет и число желающих. Поэтому сейчас с уверенностью можно сказать: бочча в Иркутске выходит на всероссийский уровень.