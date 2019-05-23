Иркутянка Света Козьякова очень нуждается в помощи неравнодушных людей

В свои 13 лет Света Козьякова лишена возможности слышать. У девочки есть слуховые аппараты, которые уже исчерпали все свои возможности и не дают девочке развиваться дальше. Но она не намерена останавливаться в своем развитии, ей просто нужно немного помочь. История человека, который борется, в следующем материале.

Шум ветра, плеск воды, шелест травы — эти звуки, доступные человеческому слуху, радуют, успокаивают… Света Козьякова в свои 13 лет их не слышит. У девочки двухсторонняя тугоухость 3 степени. Красавица, умница — сейчас она учится в специальном классе для детей с ограничением слуха. Знает язык жестов и старается говорить. Но ее слуховые аппараты не позволяют слышать все необходимые звуки и потому Света не может воспроизводить их правильно. Пока мы разговаривали с мамой, Света засмущалась и даже расплакалась. Чаще всего девочка очень жизнерадостная, но воспоминания и осознание тяжелой действительности все-таки иногда накатывают. Но потом Света к нам привыкла, собралась, немного расслабилась и решила с нами поговорить.

Слово «молодец» слишком маленькое для этой девочки. С 3 степенью глухоты люди разговаривают крайне редко. И то, что Света старается и воспроизводит большинство звуков, — это огромное достижение. Мы даже не задумываемся, когда говорим что-то. Свете же для того, чтобы произнести какой-то звук, сначала нужно его услышать.

Татьяна КОЗЬМИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО РУСФОНДА в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Свете нужны слуховые аппараты, в которых она услышит весь спектр звуков. Так улучшится ее дикция, увеличится словарный запас, то есть она услышит то, что не слышит сейчас. У нее поэтому страдают и речь, и письмо. А так она сможет полноценно развиваться. В этих аппаратах она будет все слышать.

Чем больше девочка будет слышать, тем больше шанс, что она заговорит. Слуховые аппараты, которые нужны ребенку, за счет государства не предоставляются. А стоит необходимый прибор 103 тысячи рублей. Этих денег у семьи нет. Мама и дочь живут вдвоем в частном доме без какой-либо поддержки со стороны. С помощью Русфонда удалось собрать 27 тысяч, необходимо еще 75. Чтобы помочь Свете, достаточно отправить СМС со словом «ДЕТИ» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Мама и дочь будут благодарны за любую помощь.