Иркутянка Людмила Еремина стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту

Первая иркутянка — чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту. Людмила Еремина в составе сборной России стала победительницей турнира, который прошел в Саратове и собрал более 600 участников из 20 стран. Кроме командной победы, у Людмилы несколько золотых медалей в личном первенстве.

Это не просто спорт. Многие из участников — действующие спасатели, и для них это важнейший элемент профессиональной подготовки. Эти навыки они используют, ежедневно спасая жизни. В программу соревнований входят стометровая полоса препятствий, боевое развертывание, пожарная эстафета. Но самым эффектным, конечно, выглядит подъем по штурмовой лестнице. Мужчины — на 4 этаж. Женщины — на второй по уже закрепленной штурмовке.

Подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни — упорная борьба. Иркутянка Людмила Еремина опережает ближайшую соперницу всего на 3 секунды и становится чемпионкой. Пожарно-спасательным спортом девушка занимается 4 года.

Людмила ЕРЕМИНА, ЧЕМПИОНКА МИРА по ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ: Когда я начинала заниматься, я не думала, что могу достигнуть таких результатов. Я безмерно счастлива, рада и горда собой, своим тренером и областью, что они мне дали такую возможность проявиться.

Всего несколько дней назад Людмила вернулась в родной город и уже приступила к работе. Она радиотелефонист пожарно-спасательной части №1 в Иркутске. Отправляет экипажи на выезд, контролирует и поддерживает связь между всеми службами во время пожарно-спасательной операции. А между дежурствами девушка тренируется.

Людмила ЕРЕМИНА, ЧЕМПИОНКА МИРА по ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ: После суток прихожу, заставляю себя чуть-чуть поспать и иду на тренировки. Я стараюсь не пропускать. Во время дежурства я стараюсь делать какие-то статические упражнения. Приседания элементарные, отжимания, если есть возможность.

Спортсменка закончила Московское училище олимпийского резерва и Российский государственный университет физкультуры и спорта в Иркутске. Людмила — титулованная легкоатлетка, мастер спорта России международного класса по прыжкам с шестом, трехкратный призер чемпионата России по легкой атлетике.

Андрей ЗАЛОЗНЫЙ, НАЧАЛЬНИК ИРКУТСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА: Для личного состава пожарной охраны всегда занятия пожарно-прикладным спортом были почетной обязанностью. Мы очень горды, что в нашем гарнизоне есть такой сотрудник, который занимает высшие места пьедестала. Тем более чемпионат мира.

Следующие серьезные старты, которые предстоят Людмиле, — Кубок заслуженного тренера России Василия Иванкова. Турнир пройдет в феврале в Омске.