Иркутянин Роман Никитин и его команда создают железных монстров

Железные монстры. Машины в стилистике киношного безумного Макса создает иркутянин Роман Никитин. Шесть лет назад он собрал первый в России MadMax проект. А совсем недавно закончил работу над очередной партией автомобилей. Увидев такие на улице, не сразу поймешь, что за марка машины перед вами.

Роман НИКИТИН, АВТОР: Так получилось, что я не умею рисовать. У меня есть какие-то эскизы. Но они мало имеют общего с итоговым автомобилем. В основном привариваешь какую-то железячку. А потому думаешь: а если ее так согнуть или вот так. Само так.

Все само. Это Роман о процессе переделки авто. Говорит, большую часть времени проводит не с инструментом в руках, а просто стоит перед машиной и придумывает ей облик. А дальше руки все сами делают. Арматура, сетка, болты, железо, мешковина и даже разрезанные покрышки. Чем брутальнее предметы для декора, тем лучше. Первую машину Роман переделал в 2013 году. Захотел поучаствовать в фестивале автотюнинга. Денег не было. Поэтому он пошел другим путем.

Роман НИКИТИН, АВТОР: Была старенькая машина, которую было не жалко. И я решил сделать наоборот все. Ее изуродовать. Сделал ее шестиколесной. Странной. Поучаствовал в этом фестивале. И выиграл его. Потому что среди участников это был один из первых MadMax проектов в России. Если не первый. И он очень хорошо так выстрелил.

До машин Роман занимался фотографией. Зарабатывал этим. И даже в Таиланде, где мужчина провел четыре года, это был основной доход. Но слава первого проекта догнала его и за три моря. В Иркутске нашелся клиент, который заказал целую серию брутальных авто. Ради них Роман Никитин вернулся на родину.

Эти авто — монстры не только внешне. Характер у них тоже агрессивный. 15 экземпляров. Каждый по-своему отличителен. Проект Роман делает не один. Над машинами трудится команда. Говорят, что к монстрам настолько привыкли, что на необычный вид даже не обращают внимания.

Иван ШТАНЦОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Я к ним настолько привык, настолько от них устал, что вот эта реакция людей, вот это вау! мне уже почти безразлично. Но, бывает, едешь по дороге, люди тебя о чем-то спрашивают, начинаешь рассказывать и понимаешь, что да, я еду на необычной машине.

Сейчас проект уже закончен. Немного перезагрузки — и вперед к новой мечте. Роман Никитин нацелился на американский фестиваль Burning Man. Говорит, и там своим арткаром всех удивлю.