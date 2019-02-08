Иркутянин, несмотря на сильный мороз, прокатился на велосипеде

Герою интернет-видеоролика низкие температуры не страшны. Причем ни водителю, ни транспортному средству. Кадры выложили в сеть очевидцы. Ничего необычного, просто по дороге в Свердловском районе Иркутска в минус 37 едет мужчина на велосипеде. Перемещается довольно уверенно и даже вызывает восхищение у других участников движения. В комментариях к этому посту мнения иркутян, конечно, разделились: кто-то осудил автора, мол, мог и подвезти замерзающего, а кто-то уверен, что скоро все так будут передвигаться. Сошлись в одном: на такое способны исключительно сибиряки.