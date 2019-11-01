Иркутянин Михаил Штабель примет участие в финале проекта «Путь к абсолютной победе»

Он обошел более 100 конкурентов и теперь ждет финального этапа проекта «Путь к абсолютной победе». Михаил Штабель оказался единственным представителем Иркутска, который прошел в финал конкурса легендарного боксера Роя Джонса-младшего.

Чтобы удачно биться сначала с тенью, потом с соперником, нужно отработать каждый удар на груше. В конкурсе Роя Джонса-младшего «Путь к абсолютной победе» в финальный этап регионального отбора прошли 112 человек. Иркутская школа была самая многочисленная, но в финал прошел лишь 16-летний Михаил Штабель. Успех для него символичный, ведь именно из-за титулованного американца Михаил стал заниматься боксом.

Михаил ШТАБЕЛЬ, ФИНАЛИСТ КОНКУРСА «ПУТЬ К АБСОЛЮТНОЙ ПОБЕДЕ»: Его бои постоянно смотрел, потом пришел в бокс. И вот спустя время встретился с легендой. Вообще узнал про кастинг от тренера своего Павла Владимировича, он сказал мне, и я отправил заявку, потом была подготовка. Попасть сразу хотелось, а когда попал я был удивлен.

Попадание в финал для боксера стало полной неожиданностью. Хотя готовился к кастингу серьезно. Ведь, помимо этого проекта, у Михаила были студенческие соревнования. Он занимается боксом 9 лет. Сначала тренировался в Краснокаменске, а в 2015 году переехал в Иркутск. Сейчас входит в состав сборной нашего города. В ее составе он неоднократно выигрывал юношеские турниры. И намерен начать профессиональную карьеру. Кстати, организаторы заметили Михаила еще до начала отбора. Он снимался в промо-ролике конкурса.

Павел КИРИК, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ г. ИРКУТСКА по БОКСУ: Он занимается почти 10 лет боксом, он полностью отдается этому виду спорта, конечно же, параллельно с учебой. Характеристики хорошие, недавно он принял участие в первенстве Российского студенческого союза России, занял там второе место, проиграл сильнейшему спортсмену. Характеристики хорошие, надеемся еще неоднократно покажем хороший результат.

Финал отбора состоится в 2020 году в Москве. Пока на него отобрали 20 человек, по 10 из Иркутской области и Красноярского края.