Иркутянин лишился дома, пока лежал в больнице

Он вернулся из больницы к пепелищу и сейчас живет в гараже. Александр Кокшин потерял дом, все нажитые вещи. К нам в редакцию обратились его соседи и попросили помощи для мужчины.

Не осталось ничего: ни мебели, ни техники, ни крыши над головой. Александра Кокшина в конце января увезли на скорой. Он взял с собой только самое необходимое. А когда его выписали из больницы, возвращаться уже было некуда.

Александр КОКШИН: Я попал в реанимацию, после реанимации меня перевели в палату. Буквально на следующий день соседка по участку звонит, говорит, что горит ваш дом. Я спросил: пожарную вызывали. — Вызвали пожарных, должны вот-вот приехать. Не дай Бог, чтобы у кого-то случилось. Никому, даже врагу этого не пожелаю.

Пожар потушили, но спасти ничего не удалось. Из документов у мужчины только паспорт и СНИЛС, нет ни водительского удостоверения, ни документов на дом. Сейчас он не теряет надежды найти еще какие-нибудь бумаги в сгоревшем доме.

Александр КОКШИН: Все документы лежали здесь, но чтобы до них добраться, нужно их будет отогреть тепловой пушкой, потому что здесь все залито водой.

Сейчас мужчина живет в гараже. Больше ему пойти некуда. Машина служит и спальным местом, и кухонным столом. Соседи и друзья помогли одеждой и обувью, кто-то отправил немного денег. Но больше всего Александр нуждается в строительных материалах. Самая большая его мечта сейчас — построить себе дом заново. Те, кто хочет помочь герою нашего сюжета, звоните по телефону 89140031201.