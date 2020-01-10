Иркутянин Артем Черноусов стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета

Соревнования в эти дни проходят в Ижевске. За звание лучших борются 300 спортсменов из 40 регионов страны. Черноусов победил на дистанции 10 метров, опередив архангелогородца Леонида Екимова. Чемпион России занимается в иркутской областной школе олимпийского резерва «Приангарье» под руководством заслуженного тренера Галины Корзун. Напомним, Артема Черноусова признали лучшим спортсменом региона 2019 года.