Иркутянин Артем Черноусов стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета

Иркутянин Артем Черноусов стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета

10.01.20

Соревнования в эти дни проходят в Ижевске. За звание лучших борются 300 спортсменов из 40 регионов страны. Черноусов победил на дистанции 10 метров, опередив архангелогородца Леонида Екимова. Чемпион России занимается в иркутской областной школе олимпийского резерва «Приангарье» под руководством заслуженного тренера Галины Корзун. Напомним, Артема Черноусова признали лучшим спортсменом региона 2019 года.

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