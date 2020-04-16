Ничего не боятся. Иркутяне смело выходят на улицу, несмотря на режим самоизоляции. Сегодня утром Яндекс.Карты зафиксировали индекс на уровне 2 балла. В Братске и Ангарске он чуть выше — 2,3 и 2,6, соответственно. Такая ситуация наблюдается с начала недели. По всей стране индекс самоизоляции находится в красной зоне. На улицах очень много людей.