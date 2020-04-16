Иркутяне смело выходят на улицу, несмотря на режим самоизоляции

Иркутяне смело выходят на улицу, несмотря на режим самоизоляции

16.04.20

Ничего не боятся. Иркутяне смело выходят на улицу, несмотря на режим самоизоляции. Сегодня утром Яндекс.Карты зафиксировали индекс на уровне 2 балла. В Братске и Ангарске он чуть выше — 2,3 и 2,6, соответственно. Такая ситуация наблюдается с начала недели. По всей стране индекс самоизоляции находится в красной зоне. На улицах очень много людей.

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