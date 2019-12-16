Иркутяне рассказали, какую елку выберут на Новый год

Какую елку ставить: искусственную или настоящую? Каждый год в декабре об этом размышляют жители России. В ХХ веке на Новый год преобладающее количество семей ставило настоящие елки. В XXI веке экологическое воспитание дало свои плоды. Все больше граждан выбирают искусственную ель на Новый год, обосновывая это защитой природы. Чему отдают предпочтение иркутяне? Ответ в нашем опросе.

— Мы искусственную выбираем елочку. Конечно, искусственную. Во-первых, лес сохраняется, во — вторых, она менее горючая, а в-третьих, ну не тратить деньги на покупку.

— У нас уже 20 лет, а то и больше искусственные елки. Во-первых, ее можно мыть периодически. Многоразового использования елочка. Во-вторых, оберегаем природу.

-С настоящей елкой какие эмоции настоящие. Чувствуется настоящий Новый год. Чувствуется свежесть, аромат. Создается атмосфера Нового года. Искусственная елка тоже хороша для экологии. Хотелось бы лучше настоящую.

— Та колется и осыпается. Надо за ней следить. А здесь поставил, и на следующий год она такая же.

— Искусственная — это все равно, что сахар через стекло полизать. А настоящая должна быть настоящая, как и праздник. С настоящими подарками от настоящего Деда Мороза. Всех с наступающим!