Иркутяне рассказали, чего они боятся

Чего боятся жители России? Ежегодно статистика приводит результаты ответов на этот вопрос. Новых страхов в этом году не появилось. Зато на лидирующих позициях с завидным постоянством находятся такие страхи, как болезнь близких, бедность и наступление войны. На несколько пунктов вверх поднялся страх произвола властей. Совпадают ли страхи из статистики с ответами иркутян?

— Страшно очень, когда подходят с камерой и просят что-нибудь ответить.

— Очень и очень боюсь темноты до сих пор, как в детстве напугали. Мама мне говорила: «Не шляйся до восьми! Темно, страшно!» Вот так до сих пор и боюсь. Я даже с включенным светом сплю. А мне двадцать три.

— Больше всего боюсь потерять своих близких, потому что для нас это самое важное, когда рядом люди, которых мы больше всего любим.

— Пробок. Не успеем, опоздаем.

— Абсолютно никаких. Иркутск – город спокойный.

— Скорее всего, боимся мы остаться одни.

— Когда конфетти летят сверху, что они мне глаза порежут. И вообще с бумагой, это все страшно. И второе, когда ручку двери открываешь, я боюсь, что встречная ручка мне пальцы переломает. Вот этого я очень боюсь.

— Вообще ничего не страшит.