Иркутяне просят президента сохранить иркутский ипподром

Иркутский ипподром находится на грани исчезновения. Его акции выставлены на продажу. Так как вся территория конноспортивного центра — это федеральная собственность, в Иркутске решить этот вопрос крайне сложно. Неравнодушные горожане надеются на помощь президента. Для этого была создана петиция в защиту центра. Что думают по этому поводу сотрудники ипподрома и родители, чьи дети занимаются конным спортом, расскажем в следующем материале.

Дело всей жизни многих иркутских коневладельцев могут забрать. Иркутский ипподром снова попал в план приватизации и выставлен на аукцион. Торги намечены на 19 января. Начальная цена — 117 миллионов рублей.

Ольга МИХАЙЛОВА, ТРЕНЕР по КОННОМУ СПОРТУ: Конечно, очень жаль, что такая тенденция сохраняется в России, когда ипподромы постоянно закрываются один за другим. За последние 5 лет их довольно много закрылось.

На территории иркутского ипподрома занимаются порядка 500 детей. Многие из них защищают честь области на всероссийских соревнованиях. Есть дети, которым нужна иппотерапия. Особенно сильно переживают о сложившейся ситуации родители.

Ольга ВАСИЛЕНКО: Ситуация, которая сейчас сложилась, прозвучала, как гром среди ясного неба, потому что, если не будет ипподрома, дети в Иркутске просто не смогут заниматься конным спортом, потому что больше негде. Дети за короткий срок делают такие потрясающие успехи. Дети защищают разряды, дети приносят награды, то есть они не наркотиками занимаются, они спортом занимаются, это такой же спорт, и его надо поддерживать так же, как футбол, баскетбол и все остальное.

Иркутский ипподром – уникальное место для нашей области. Это единственное предприятие в Приангарье по испытаниям лошадей рысистых и верховых пород. Ежегодно на площадке проверяют 100 лошадей. Иркутский ипподром по-прежнему сохраняет за собой роль главной и важнейшей соревновательной площадки для спортсменов Приангарья.

Юрий ВАХРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «СОЮЗ КОНЕВОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: Здесь неважно совершенно, что там он нерентабельный или рентабельный. Спортивные мероприятия или площадки, объекты никогда не были рентабельны, но они сегодня воспитывают людей. Вот главная ценность.

Сейчас сотрудники ипподрома и неравнодушные жители подписывают петицию за сохранение конноспортивного комплекса. Петиция адресована президенту России. Коневладельцы, заводчики, спортсмены, любители конного спорта и просто неравнодушные люди просят главу государства поддержать ипподром и не продавать его.