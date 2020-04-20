Иркутяне пожаловались на большое количество мусора на контейнерных площадках

Иркутяне пожаловались на большое количество мусора на контейнерных площадках

20.04.20

Более 20 жалоб от жителей Иркутска на скопление мусора на контейнерных площадках и беспорядок вблизи них поступило в администрацию за прошедшие выходные. Эти вопросы обсудили на рабочем совещании во главе с вице-мэром областного центра сегодня. Представители регионального оператора по обращению с ТКО зоны «Юг» отметили, что в их полномочия входит лишь вывоз твердых бытовых отходов, находящихся непосредственно в контейнерах. Также организация не имеет возможности увеличивать число рейсов на определенные площадки без заключения дополнительных договоров. Для решения проблемы необходимо установить дополнительные контейнеры и создать специальные перегрузочные площадки и площадки для сбора крупных отходов.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА:

Инфраструктура нуждается в доработке. Комитету и регоператору поручаю представить предложения в двухнедельный срок инфраструктурной схемы.

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