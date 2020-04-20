Иркутяне пожаловались на большое количество мусора на контейнерных площадках

Более 20 жалоб от жителей Иркутска на скопление мусора на контейнерных площадках и беспорядок вблизи них поступило в администрацию за прошедшие выходные. Эти вопросы обсудили на рабочем совещании во главе с вице-мэром областного центра сегодня. Представители регионального оператора по обращению с ТКО зоны «Юг» отметили, что в их полномочия входит лишь вывоз твердых бытовых отходов, находящихся непосредственно в контейнерах. Также организация не имеет возможности увеличивать число рейсов на определенные площадки без заключения дополнительных договоров. Для решения проблемы необходимо установить дополнительные контейнеры и создать специальные перегрузочные площадки и площадки для сбора крупных отходов.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Инфраструктура нуждается в доработке. Комитету и регоператору поручаю представить предложения в двухнедельный срок инфраструктурной схемы.