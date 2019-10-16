Иркутяне назвали самые скучные профессии

Профессии охранника и бухгалтера занимают лидирующие позиции в рейтинге. Вот только это перечень не самых востребованных специальностей, а самых скучных с точки зрения россиян. Опрос провел сайт по поиску работы. 13% посчитали, что работа охранника самая неинтересная. На втором месте бухгалтер — 9%. Третье место занимает мнение, что любая работа может быть скучной, если она нелюбимая. Среди других версий профессии продавца, сторожа, уборщика, библиотекаря, а также офисная и любая сидячая работа. А что думают по этому поводу иркутяне и скучают ли они на своей работе?