Иркутяне назвали размер желаемой пенсии

Какую пенсию хочется россиянам? Согласно недавнему опросу, жителям России для приличной старости нужно в среднем 40 тысяч рублей. Причем у мужчин запросы выше: 42 тысячи рублей против 37 у женщин. Желаемый размер пенсии также отличается у молодежи и россиян старше 45 лет: 32 и 43 тысячи рублей, соответственно. А что ответят жители Иркутска? Мы провели опрос и узнали, какую пенсию иркутяне считают достойной.

— Не менее 30 тысяч. Не менее. Потому что продукты дорогие, одежду надо покупать, раз в месяц куда-то сходить.

— Которую себе заработаю сам. Вы в деньгах хотите услышать? Когда я выйду на пенсию, это будет Бог знает когда. Но сейчас тысяч 50-60 было бы нормально.

— Тысяч 30, наверное, 35. Это на одного если.

— Не знаю, трудно сказать. Еще так далеко просто до этого времени. Не знаю. Какие будут цены потом, не знаю. Ну да, 50 тысяч.

— 100 тысяч. Ну, потому что я так считаю.

— 300 тысяч, ой, 30 тысяч, наверное, будет нормально.

— Как минимум, наверное, 2-3 МРОТ я считаю достаточно. Минимальных размеров оплаты труда. У нас сейчас по области 12, если не ошибаюсь. Соответственно, от 24 до 36 — это достойная пенсия, я считаю.

— У меня 14500 пенсия — не хватает. Вот в 2 раза бы увеличили, тогда было бы нормально. А так жизнь очень тяжелая.