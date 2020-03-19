Иркутяне, находящиеся в других странах на отдыхе, пытаются вернуться на родину

МИД призвал россиян вернуться на родину, но это оказалось не так-то просто. Закрыты границы, рейсы, на которые куплены билеты, отменяют. Истории о том, как иркутяне выбираются на родину, в следующем материале.

«Просим всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок». Именно так звучит официальное послание МИД России. Вернуться, несмотря ни на что и даже вопреки. Вот только как это сделать, пока никто толком и не рассказал. Рейсы авиакомпаний отменяют повсеместно. Иркутянин Олег Троицкий с семьей отказался в самом эпицентре пандемии — в Италии.

Олег ТРОИЦКИЙ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:

Последние новости у нас такие: отменили рейс из Рима в Москву. Написали письмо, что деньги вернут, а вот из Италии выбирайтесь, как хотите.

Хотеть, как говорится, не вредно. Но вот улететь, когда не летают самолеты, крайне проблематично. Страны шенгенского союза уже закрыли все границы. Ситуация в Азии тоже непростая.

Евгений Шоев — иркутянин, который несколько месяцев назад отправился в кругосветное путешествие, а попал в кругосветную эпидемию, — вынужден завершить свою поездку. Вот только вернуться на Родину пока не удается. Специально для нашей телекомпании он записал интервью из Лаоса.

Евгений ШОЕВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:

Очень большие проблемы создают авиакомпании. Они увеличили цены на свои билеты. Если несколько дней назад я мог купить билет из Бангкока до Иркутска за 21 тысячу, сейчас это 40. И самое интересно, когда люди покупают билеты, и знаю таких людей, они купили билет, приехали в аэропорт, за несколько часов им сказали: ваш рейс отменен. А деньги мы вам вернем, но в течение всего 2020 года. Подучается, у людей ни билетов, ни денег.

Между тем в соседнем Таиланде ситуация кажется более или менее спокойной. Границы этой страны пока не закрыты. Светлана Климова вместе с семьей несколько дней назад улетела туда отдыхать, но после рекомендации МИД решила вернуться.

Светлана КЛИМОВА:

Если бы мы не знали и не смотрели бы новости, мы бы даже не знали, что где-то в мире происходит какой-то апокалипсис. Все абсолютно спокойно. Но Минздрав страны и МИД рекомендовали вернуться домой, в России, и, видимо, нам придется это сделать.

Ситуации разные, но, тем не менее, сейчас, по подсчетам Ростуризма, за границей находятся около 100 тысяч российских туристов. Это только организованные группы, а сколько всего наших граждан сейчас за пределами страны, посчитать сложно. Между тем все новые и новые страны закрывают свои границы. Сегодня ограничение ввели в Доминикане, накануне границу закрыла республика Чили. Страны Евросоюза запретили посещение. Кроме того, въезд уже закрыт в КНР, Италию, Монголию, Корею, Иран. И этот список может пополниться в любую минуту.



