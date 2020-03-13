Иркутяне благоустраивают дворы рядом со своими домами

Сделать город лучше собственными силами. Иркутяне собираются неравнодушными группами и сами благоустраивают дворы и спортивные площадки. Как на месте заброшенных территорий появляются новые спортивные, игровые пространства и зоны отдыха, расскажем в следующем материале.

Этот заброшенный двор с ржавой сеткой скоро станет многофункциональной спортивной площадкой для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом. В этом уверена группа неравнодушных иркутян, которые решили облагородить пустырь возле общежитий ИГУ. Вместе с университетом они запустили проект «Даешь ЗОЖ».

Роман ЗАВЬЯЛОВ, ИРКУТЯНИН: Все эти люди — это иркутяне, простые работники или предприниматели. И мы призываем каждого иркутянина помочь в нашем соцпроекте финансово или какими-либо материалами. В данный момент мы подготавливаем площадку для того, чтобы залить резинопол. И это дорогостоящий ресурс, который нам очень сейчас требуется.

Сейчас они уже приступили к расчистке территории и демонтажу старых конструкций. Волонтеры говорят: новое спортивное пространство должно появиться здесь уже к лету. Днем тут будут играть дети, а вечером тренироваться студенты.

Своими силами обустраивали двор и жители дома на улице Лопатина: высаживали деревья и цветы, проводили субботники. Но потом решили обратиться в администрацию округа с проектом благоустройства по программе формирования комфортной городской среды.

Надежда ЕЛШИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА: Обсуждая проблемы наши с жителями, решили поучаствовать в этой программе. Мы несколько недель к этому готовились и в конце концов подали документы. И мы были очень рады, когда нам сообщили, что наши документы рассмотрены и нас включили в программу. Это был, можно сказать, целый праздник.

Архитектор помог воплотить все идеи жителей. Получился двор из нескольких зон: сквер, площадка для самых маленьких и отдельно для тех, кто постарше, теннисный корт и многофункциональная спортивная площадка для тренировок. И даже скульптура, которая украшает двор.

Владимир ПРЕЛОВСКИЙ, ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА: Двор получился законченным, хорошим, эти 4 дома он объединяет, поэтому жителей дома он объединяет, праздник Масленицы мы здесь проводили. Это хорошо, когда есть такая активность у жителей. Хорошо, когда они берегут это благоустройство, то есть берут его на содержание. И подают пример другим иркутянам для того, чтобы все участвовали в программе формирования комфортной городской среды.

В этом году по этой программе только в Октябрьском округе полостью или частично благоустроят около 49 дворов. Иркутяне могут узнать подробности и подать заявку в администрацию своего округа. Каждому жителю доступно сделать свой город лучше, важно иметь желание и начинать действовать, а помощь обязательно придет.