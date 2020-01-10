Иркутян вновь приглашают на бал-маскарад

Праздник уже в третий раз проведут на самом большом катке города — на острове Конном. В программе конкурсы, танцевальный флешмоб и, конечно, призы за самые оригинальные костюмы. Бал на льду стал для Иркутска традицией, его устраивают перед старым новым годом. В прошлый раз на каток пришли более двух тысяч человек в образах сказочных персонажей, героев фильмов и комиксов. Маскарад начнется в воскресенье, 12 января, в 14 часов.