Иркутян приглашают принять участие в голосовании по благоустройству территорий

Какая территория в Иркутске нуждается в благоустройстве в 2021 году? Горожанам предлагают выбрать общественные пространства для приведения их в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». С 14 по 21 февраля проголосовать может любой житель областного центра. Среди предложенных общегородских территорий парк «Комсомольский», Академгородок, горнолыжная трасса, включая территорию дендропарка, а также улица Нижняя Набережная. Кроме того, отдать свой голос можно и за благоустройство по каждому району города. Площадки представлены на сайте администрации Иркутска. Очное же голосование будет проходить в каждом административном округе.

Марина ШЕВЕЛА, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КГО АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: В этом году у нас новшество: для удобства людей будут работать счетные комиссии, в том числе и в выходные дни. И здесь хочется отметить, что за три года участия города Иркутска в проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более 230 тысяч иркутян, это порядка 35% населения.