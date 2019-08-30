Иркутян приглашают на тренировку по вильяс-йоге

Другая йога. Завтра на острове Юность в Иркутске желающих приглашают на тренировку по новому для нашего города виду йоги — вильяса. Она требует лишь начального уровня физической подготовки. Проведет мастер-класс опытный инструктор Кристина Шульцайте. Иркутянка, которая почти 10 лет живет в Нью-Йорке, йоге обучалась там же у победителей чемпионатов мира. Мероприятие проводит волонтерская организация «Байкальский донор» при поддержке службы крови Иркутской области. Начало тренировки в 12.30.

Кристина ШУЛЬЦАЙТЕ, ТРЕНЕР по ЙОГЕ: Это фитнес-йога, она в отличие от обычной фитнес-тренировки включает ум и разум, помогает быть в отличной форме, чувствовать себя физически хорошо, но также и эмоционально. Особенно для тех, кто на стрессе каждый день, такие тренировки позволяют быть в балансе, чувствовать себя хорошо.