Иркутян приглашают на «Кросс нации»

Самый массовый старт не только в России, но и, пожалуй, в мире. Участвовать во Всероссийском дне бега «Кросс нации» приглашают иркутян. Все об условиях, дистанциях, а также лайфхак от участницы Олимпийских игр Ольги Курбан — в следующем материале.

Дети, взрослые и ветераны. Профессиональные спортсмены и те, кто на старт выходит лишь раз в году, — в этот день бегут все. «Кросс нации» проходит в сентябре во всей России. В Иркутске в этом году участников ждут в субботу, 21 сентября, в 10 утра. Самый массовый забег по традиции на 4 километра. Для тех, кому такой нагрузки недостаточно, есть дистанции на 6, 8 и 12 километров. Не забыли и о младших участниках: для детей предусмотрен старт на 1 километр. «Кросс нации», в первую очередь, не соревнования, а праздник бега, приходить призывают коллективами, дружескими компаниями и, конечно, семьями.

Ольга КУРБАН, МАСТЕР СПОРТА по ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, УЧАСТНИЦА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР в ПЕКИНЕ и ЛОНДОНЕ: Прикрыться детьми, как иногда делаю я, и пробежать вместе с детьми. Ну не хочется быстро бежать, ну бывает же такое. Ребеночка привез, за руку взял, где-то на руках, и довел его до финиша. Километр ножками пошаркал — и все отлично. Поэтому всех приглашаю, побегу с детьми. В этом году первый раз стартанет моя дочка, ей 4 года. С сыном бегаю с его 4-летия, ему уже будет 9, бегаем постоянно.

Детям для участия в забегах обязательна справка от врача, взрослым также лучше проверить свое здоровье и взять допуск. Зарегистрироваться и получить номер можно будет с 18 по 20 сентября по адресу: Баррикад, 81, либо в день забега на месте старта — у памятника Александру III — с 8.30. Не забудьте паспорт и полис! С каждым годом тех, кто любит спорт, в нашей стране становится все больше.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Именно беговые виды, беговые дисциплины, в первую очередь, это касается любительского спорта, сегодня, мне кажется, на пике своего развития находятся. Один пример — забег через Байкал, по льду Байкала, ледовый марафон — порядка 300 участников, за 3 года записываются международные участники, и буквально за полгода уже невозможно на него попасть, хотя там очень большой стартовый взнос.

На «Кроссе нации» стартового взноса нет, а вот призы есть. Наградят не только победителей по дистанциям, но и участников в номинациях: самый юный, самый возрастной, самый дружный коллектив и так далее. Приглашают на стартовую площадь и болельщиков. Так что стать частью праздника бега может действительно каждый.