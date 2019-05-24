Иркутян 25 мая приглашают на посадку деревьев

Провести выходной на свежем воздухе, в хорошей компании, а также с пользой для природы и родного города. На посадку деревьев приглашают иркутян в субботу утром. Более трех тысяч саженцев сосны появятся на территории реликтовой рощи на Синюшиной горе. Команды будут соревноваться в количестве высаженных деревьев. Победителей пригласят на автобусную экскурсию. Акцию «Посади дерево — подари планете жизнь» в Иркутске проводят с 2012 года при поддержке администрации города. Сначала работали в Кайской роще. За 6 лет там высадили 12,5 тысяч сосен. Сейчас возрождают рощу на Синюшиной горе. Из-за массового посещения там совсем нет подлеска. Старые деревья постепенно падают, новые не растут. Если не помочь, роща может исчезнуть.

Наталья ЕРЕМЕЕВА, ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ПОДАРИ ПЛАНЕТЕ ЖИЗНЬ»: Мы помогаем нашему городу быть чище, здоровее, зеленее. Ну и еще очень важный момент — мы формируем традицию. Традицию, когда каждый житель города сможет хотя бы раз в году сделать доброе дело, присоединиться и посадить свое дерево.

Саженцы для посадки берут с территорий вырубок: под ЛЭП, строительство дорог или жилых комплексов. Чтобы присоединиться к традиционной акции «Посади дерево — подари планете жизнь», достаточно прийти в субботу в 11.00 к детскому реабилитационному центру на Маршала Конева, 86. С собой по возможности взять ведра и лопаты.