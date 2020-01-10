«Иркут» взял реванш за обидное поражение

Баскетболисты «Иркута» обыграли лидеров группы «Чебоксарских Ястребов» в ответном матче суперлиги Б. Начало встречи осталось за иркутянами, после чего чебоксарцы отыграли разницу в счете. Концовка и вовсе стала «валидольной» для обеих команд.

Иркутяне с первых минут задали матчу быстрый темп. Реализовали все свои моменты. «Ястребы» же их по большей части упускали. В кольцо соперника залетали практически все мячи «оранжево-черных». На большой перерыв команды ушли со счетом 46:29.

А потом наступило «проклятие третьей четверти». Как и в первом матче, иркутяне начали терять лидерство в счете, а потом чебоксарцы и вовсе отыграли отставание. Преимущество склонялась то в одну, то в другую сторону. Победитель, как и в большинстве баскетбольных матчей, определялся уже в концовке встречи.

Сначала подопечные Евгения Горева вышли вперед усилиями Вячеслава Ворончихина, ну а точку в игре поставил Сергей Михалев. Итог — 68:65. Иркутяне нанесли «Чебоксарским Ястребам» третье поражение в сезоне.

Александр ЛУКИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР БК «ИРКУТ»: Соперник доставил нам немало проблем под кольцом. Несмотря на то, что они играли без своего разыгрывающего, но все равно выглядели солидно. Нам пока что с такими командами тяжеловато справляться, но парни проявили характер, выстояли, за что им большое спасибо. Сергей МИХАЛЕВ, НАПАДАЮЩИЙ БК «ИРКУТ»: Мы сегодня настраивались после вчерашнего поражения. Сделали коррективы, маленько, правда, провалились после вчерашнего. Раньше времени расслабились, третью четверть просто провалили. Тренеры расставили свои коррективы, мы реализовали свои броски.

Победа позволила «Иркуту» подняться на одну строчку в турнирной таблице. Теперь «оранжево-черные» занимают четвертое место и на одно очко отстают от тройки лидеров. Следующие матчи иркутяне сыграют против «Тамбова», еще одного соперника из лидирующей группы. Встречи пройдут 17 и 18 января.