«Иркут» обыграл «Зенит-2» — 78:56

Взяли реванш за обидное поражение. Баскетболисты «Иркута» обыграли «Зенит-2» в ответном матче регулярного чемпионата суперлиги-2 со счетом 78:56. Победа помогла иркутянам подняться в турнирной таблице.

Сделали работу над ошибками и показали красивый баскетбол. Так наставник нашей команды Евгений Горев описал результат второй домашней игры против «Зенита-2». На первых минутах встречи иркутяне сразу вышли вперед благодаря точному попаданию Никиты Шанталея и двум «трехочковым» Максима Сахарова. Гости попытались исправить ситуацию, несколько раз сравнивали счет, а иногда и вовсе выходили вперед. Но, несмотря на все старания молодой команды из Санкт-Петербурга, первая часть встречи осталась за «Иркутом». После игры тренер «зенитовцев» Александр Михайлов признал недоработки в игре своей команды.

Александр МИХАЙЛОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «ЗЕНИТ» (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ): По своей команде скажу, что вчера мои ребята наелись, видимо, устали, акклиматизация сказалась. Команда ваша с характером, отставание получилось сократить.

В третьей четверти гости могли изменить ситуацию. «Зенитовцы» постепенно приближались к «оранжево-черным», постепенно сокращая расставание в счете. Судьба победы иркутян в этом матче должна была решиться в последней четверти. И, к счастью, подопечным Евгения Горева удалось сосредоточиться и полностью взять игру под свой контроль. Уверенная победа со счетом 78:56, которая позволила «оранжево-черным» подняться в турнирной таблице. Сейчас иркутяне — пятые.

Евгений ГОРЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «ИРКУТ (г. ИРКУТСК): Умеем мы себя перебарывать. Даже сегодня это заметно. В третьей четверти все получилось, то есть щелчок — и команда дает результат, команда перевернулась, и мы вернулись. Нам удается быть стабильными.

Следующие игры снова дома. 9 и 10 декабря иркутяне примут курских «Русичей». Но во дворце спорта «Труд» пройдет только одна игра. 9 декабря «оранжево-черные» проведут закрытый матч на своей тренировочной базе.