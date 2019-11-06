«Иркут» обыграл «Локомотив-Кубань-ЦОП»- 74:63

Вторая победа подряд. И пусть не такая легкая, как первая, но баскетболисты «Иркута» оказались сильнее команды «Локомотив-Кубань-ЦОП» и по счету, и по игре, и по статистике.

Молодой соперник был раздосадован поражением. Было заметно, что игроки команды «Локомотив-Кубань-ЦОП» провели работу над ошибками. Особенно ярко это было заметно в самом начале игры. «Оранжево-черные» только открыли счет, и гости из Краснодара вырвались вперед, оторвавшись от иркутян на 5 очков в первой пятиминутке матча и заставив изрядно понервничать местных болельщиков. Периодически «Иркут» сокращал разрыв, но железнодорожники быстро возвращали задел в несколько очков. Под конец первой четверти наша команда смогла прийти в себя и вплотную подобраться к сопернику.

Вторая часть вышла уверенней, но сама игра проходила буквально «на качелях». Иркутяне захватили преимущество лишь в третьем отрезке встречи. К середине матча они смогли обеспечить хороший задел в 10 очков. Что впоследствии и обеспечило победу нашей команде.

Евгений ГОРЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «ИРКУТ»: Ожидаемо, что сегодня будет сложно. Я уже сказал, что дайте нашим соперникам еще одну игру, они ее отбегают. Это молодые ребята, у нас же пока с восстановлением проблемы есть. Нам нужно еще привыкнуть к такому режиму. Антонио КАЕТАНО, ЗАЩИТНИК БК «ИРКУТ»: Сегодня игра была тяжелее. Вторая игра всегда дается с трудом, но у нас были установки, которых мы придерживались. И результат налицо.

Матч завершился со счетом 74:63. Следующие игры подопечные Евгения Горева проведут на выезде. 9 и 10 ноября иркутяне сыграют в Тамбове с одноименной командой, которая сейчас возглавляет группу А. В Иркутск «оранжево-черные» вернутся только через месяц. 4 и 5 декабря они сыграют с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. Сейчас команда из северной столицы занимает третье место, иркутяне — пятые.