Инспекторы ГИБДД в Иркутске вручили женщинам-водителям презенты

Мероприятие организовали в преддверии Международного женского дня в одном из отделов полиции в поселке Дзержинский Иркутского районе.

Сотрудники пригласили в отдел профессионального музыканта и привезли охапку цветов. Как только в помещение входила представительница прекрасного пола, под живую музыку, со словами поздравления ей вручали цветы. При этом поздравляли как женщин-полицейских так и обычных граждан. А тем, кто получал водительское удостоверение впервые, вместе с документами вручали цветы и полезные аксессуары для машины.

Иван Добровольский, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России «Иркутское»: Проводим различные акции, сегодня идет работа как и на линии инспекторами ДПС. Дорогих наших женщин встречаем просто: с улыбками и вежливым словом, но и при выдачи удостоверения вручаем подарки. Стараемся чтобы это было хорошей доброй традицией. Такая работа будет как сегодня так и завтра.

Поздравления от инспекторов ГИБДД сегодня услышали и девушки-водители на дорогах областного центра. Вместо штрафов автолюбительницам вручали тюльпаны.