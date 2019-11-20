Инициативу о перераспределении части налогов в пользу муниципалитетов отправили на доработку

Еще одну инициативу отправили на доработку на сессии Законодательного собрания. Речь идет о перераспределении части налогов в пользу муниципалитетов. С предложением увеличить за счет этого доходы муниципалитетов выступил мэр Анграска Сергей Петров. Речь идет о том, чтобы увеличить отчисления в местные бюджеты на 5% от НДФЛ и на 20% от налога по упрощенной системе налогообложения. Сегодня эту инициативу отклонили. Депутаты отметили: ее нужно отработать более детально. Преимущества новой системы показаны только на примере Ангарска, Братска и Иркутска. В расчет не взяли другие муниципалитеты.

Ольга БЕЗРОДНЫХ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если бы аналитика была представлена в размере всех 42 муниципальных образований, включая поселения, то есть муниципальные образования первого уровня, и мы бы действительно убедились в том, что никто ничего не теряет, а когда это большой вопрос, в плюс это пойдет другим муниципалитетам или в минус, сложно принимать вот такие законы с кандачка.