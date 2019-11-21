Индустриальная конференция «Стратегия 38» открылась в Иркутске

Как эффективно развивать бизнес? Это один из вопросов, который обсуждают в Иркутске на индустриальной конференции «Стратегия 38». На ней предприниматели получат пошаговое руководство по открытию и поддержке предприятия, а также рекомендации опытных экспертов.

Любой предприниматель заинтересован в росте своего дела. Но найти эффективную программу развития бизнеса не каждому по силам. В этом поможет региональная индустриальная конференция «Стратегия 38». Здесь предприниматели узнают о мерах поддержки бизнеса, находят инвесторов, консультируются у опытных экспертов и выстраивают планы на будущий год.

Елена ЛОБКОВА, УЧАСТНИЦА ФОРУМА: Я работаю на предприятии, которое занимается глубокой переработкой древесины. Мы работаем на экспорт. Нужно быть молодым предпринимателям активнее. Не бояться, во-первых, обращаться за помощью. Не думать, что все в нашем мире только «по связям». Эти связи нарабатываются на таких площадках. Поэтому обязательно надо участвовать.

Один из главных вопросов конференции — выход отечественных производителей на внешний рынок. Среди новинок для бизнеса экспортная электронная торговля. В России она появилась почти 2 года назад. Но предприниматели уже оценили преимущества таких каналов.

Дина ГОРЧАКОВА, ЭКСПЕРТ по МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОЕКТАМ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА: Экспортная электронная торговля — это возможность выхода на внешние рынки быстро, с минимальными затратами. Не стоит ограничиваться именно товарами. К экспортной электронной торговле относятся и экспорт туристических услуг, а также IT-услуги.

Индустриальный форум «Стратегия 38» проходит уже 3 год. Всего представлено более 30 программ развития и финансовой помощи для бизнеса. По словам организаторов, количество мер поддержки малого и среднего бизнеса растет с каждым годом.

Марина ПЕТРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У нас второй год работает «Центр поддержки экспорта», и мы содействуем продвижению продукции, выпускаемой нашими малыми предприятиями на экспорт в другие страны. Второе — то, что мы отдельно создаем организацию, которая будет содействовать экспорту сельхозпродукции, что позволит им получать дополнительный доход, ну и, следовательно, направлять его на свое развитие.

Форум дает понять: возможностей для развития бизнеса сейчас больше, чем когда-либо. Конференция «Стратегия 38» продлится до 22 ноября.