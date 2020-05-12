И вновь бьем все рекорды. Индекс самоизоляции в Иркутске сегодня понизился до одного балла. Такого показателя не было даже в выходные и праздничные дни. На улице очень много людей, а тем временем количество зараженных каждый день растет. Специалисты настоятельно рекомендуют оставаться дома и без особой нужды не покидать жилье. Если же все-таки вам пришлось выйти, в общественных местах необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты.