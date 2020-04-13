Индекс самоизоляции в Иркутске оказался в красной зоне

Индекс самоизоляции в Иркутске оказался в красной зоне

13.04.20

Самый низкий за две недели наблюдений индекс самоизоляции в Иркутске зафиксировал сегодня сервис Яндекс.Карты. Уже в 10 утра показатель был на уровне 2,4 балла. Это означает, что на улицах очень много людей. Индекс впервые ушел в красную зону. В Ангарске и Улан-Удэ показатели выше, чем в Иркутске. Но и им далеко до идеального значения. В обоих городах 2,9 балла.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.