Индекс самоизоляции в Иркутске оказался в красной зоне

Самый низкий за две недели наблюдений индекс самоизоляции в Иркутске зафиксировал сегодня сервис Яндекс.Карты. Уже в 10 утра показатель был на уровне 2,4 балла. Это означает, что на улицах очень много людей. Индекс впервые ушел в красную зону. В Ангарске и Улан-Удэ показатели выше, чем в Иркутске. Но и им далеко до идеального значения. В обоих городах 2,9 балла.